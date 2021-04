M5s | Conte chiede a Casaleggio i dati degli iscritti a Rousseau | «Passaggio fondamentale per partire» I prossimi voti su un’altra piattaforma

Advertising

fattoquotidiano : M5s, Conte ufficializza il divorzio da Rousseau: ‘Gestione tecnica sia distinta dalla direzione politica, va evitat… - ilriformista : Più volte annunciato, è arrivato il divorzio tra #Casaleggio e #M5S. Il definitivo 'the end' del movimento che dove… - repubblica : M5S, Conte: 'Con Rousseau strade divise, il problema non era contabile ma la distinzione dei ruoli. Nuovo statuto a… - BrunaGueze : RT @jacopo_iacoboni: Fallito l'ultimo tentativo di mediare, Conte intima a Casaleggio: 'Trasferisca i dati degli scritti al M5S. il Movim… - Italia_Notizie : Conte sancisce il divorzio tra M5S e Rousseau: «Trasferisca dati iscritti, il Movimento onorerà i debiti» -

Ultime Notizie dalla rete : M5s Conte

Sul Superbonus al 110% i partiti sono in pressing: è un punto definito "essenziale" dall'ex premierche, per la prima volta, interviene su un tema di governo da leader del, mentre i ...Lo scrive in un post su Facebook l'ex premier Giuseppe. 'Personalmente - spiega - auspicavo che si potesse trovare il modo di continuare ad andare avanti insieme, con la volontà comune di ...Sul Superbonus al 110% i partiti sono in pressing: è un punto definito "essenziale" dall'ex premier Conte che, per la prima volta, interviene su un tema di governo da leader del M5s, mentre i ministri ...Continualo scontro tra il M5s e l’associazione Rousseau. In campo, scende anche il leader in pectore dei pentastellati. “Il percorso di rifondazione e rinnovamento del Movimento 5 Stelle, a cui sto la ...