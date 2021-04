Jorginho: “Lampard non era pronto per allenare ad altissimi livelli” (Di sabato 24 aprile 2021) Il centrocampista del Chelsea, l’ex Napoli, Jorginho, ha parlato a ESPN in merito a Lampard, ex tecnico dei blues, silurato a gennaio. Queste le sue parole: “Sarò molto onesto. Penso che, siccome era una leggenda del club, ha saltato alcuni passaggi che devi apprendere per allenare ad alto livello. È arrivato nel club dove è una leggenda, con pochissima esperienza con altre squadre. Credo sia arrivato troppo presto, saltando qualche passaggio. Non ero preparato per un lavoro a quel livello, è la verità”. Foto: Twitter Chelsea L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 aprile 2021) Il centrocampista del Chelsea, l’ex Napoli,, ha parlato a ESPN in merito a, ex tecnico dei blues, silurato a gennaio. Queste le sue parole: “Sarò molto onesto. Penso che, siccome era una leggenda del club, ha saltato alcuni passaggi che devi apprendere perad alto livello. È arrivato nel club dove è una leggenda, con pochissima esperienza con altre squadre. Credo sia arrivato troppo presto, saltando qualche passaggio. Non ero preparato per un lavoro a quel livello, è la verità”. Foto: Twitter Chelsea L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

