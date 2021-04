Crash test EuroNCAP: le ultime valutazioni (Di sabato 24 aprile 2021) 5 Stelle per Skoda Enyaq e Volkswagen ID.4. Soltanto 2 Stelle per Dacia Sandero Stepway e Logan. Skoda Enyaq, Volkswagen ID.4, Dacia Sandero Stepway e Logan sono i nuovi modelli analizzati nella ... Leggi su motori.tiscali (Di sabato 24 aprile 2021) 5 Stelle per Skoda Enyaq e Volkswagen ID.4. Soltanto 2 Stelle per Dacia Sandero Stepway e Logan. Skoda Enyaq, Volkswagen ID.4, Dacia Sandero Stepway e Logan sono i nuovi modelli analizzati nella ...

Ultime Notizie dalla rete : Crash test Crash test EuroNCAP: le ultime valutazioni "Da questa sessione di test si evince l'importanza della dotazione dei sistemi di assistenza alla guida per ottenere buoni standard di sicurezza - ha dichiarato Angelo Sticchi Damiani, presidente ...

"Speed Marathon", la stradale contro gli eccessi di velocità ... proprio per questo motivo il comandante Deledda ha incontrato online molti studenti ai quali è stata fatta educazione stradale attraverso dei video di crash test e filmati che documentano i ...

Crash test EuroNCAP: brillan Skoda e Volkswagen, Dacia "cade" sul safety pack

