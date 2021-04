Brusaferro: “Green pass? Chiamiamolo certificato, non passaporto. È strumento importante ma non un liberi tutti” (Di sabato 24 aprile 2021) “Il Green certificate non è un passaporto e non è un liberi tutti. È una certificazione per la persona che lo riceve di avere un rischio ridotto o parzialmente ridotto. È un strumento dinamico legato alle tre componenti che possono regolare questo certificato”. Lo ha precisato Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, nella conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale sull’epidemia di Covid-19, rispondendo alla domanda sul certificato verde per potersi spostare. “Rispetto alla durata dell’immunità nelle prossime settimane avremo, dagli studi, valutazioni migliori su quanto persiste la copertura immunitaria. Quindi – ha aggiunto – il Green certificate è uno strumento prezioso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) “Ilcertificate non è unaporto e non è un. È una certificazione per la persona che lo riceve di avere un rischio ridotto o parzialmente ridotto. È undinamico legato alle tre componenti che possono regolare questo”. Lo ha precisato Silvio, presidente dell’Istituto superiore di sanità, nella conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale sull’epidemia di Covid-19, rispondendo alla domanda sulverde per potersi spostare. “Rispetto alla durata dell’immunità nelle prossime settimane avremo, dagli studi, valutazioni migliori su quanto persiste la copertura immunitaria. Quindi – ha aggiunto – ilcertificate è unoprezioso ...

