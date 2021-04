Benvenuti a casa di Piero Castellini Baldissera (Di sabato 24 aprile 2021) Per celebrare i 40 anni di AD, 40 designer aprono le porte delle loro abitazioni private. Oggi entriamo nella stanza dove l’architetto Piero Castellini Baldissera raccoglie tutte le sue collezioni e prende ispirazione per quelle future. Ph. Olimpia Castellini Baldissera«Questa e? la stanza che contiene tutte le mie collezioni (alcune cominciate da mio nonno). E? qui che vengo per ripassare tutte le mie passioni e per prendere ispirazione. In questo posto nascono le idee per le stoffe che disegno». Piero Castellini Baldissera Trovate l’articolo completo nel numero di AD in edicola. Per abbonarti ad AD, clicca qui. Post navigation L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 24 aprile 2021) Per celebrare i 40 anni di AD, 40 designer aprono le porte delle loro abitazioni private. Oggi entriamo nella stanza dove l’architettoraccoglie tutte le sue collezioni e prende ispirazione per quelle future. Ph. Olimpia«Questa e? la stanza che contiene tutte le mie collezioni (alcune cominciate da mio nonno). E? qui che vengo per ripassare tutte le mie passioni e per prendere ispirazione. In questo posto nascono le idee per le stoffe che disegno».Trovate l’articolo completo nel numero di AD in edicola. Per abbonarti ad AD, clicca qui. Post navigation L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

alessandro1977A : @EnricoLetta Enrico....non perdere occasioni per tacere!!! I clandestini devono restare a casa loro. Sono benvenut… - futtiniditutti : @Senzanomeconlak zitto che c'erano account con l'icon di Zommaso non sono i benvenuti in questa casa - AD_italia : Benvenuti a casa di Piero Castellini Baldissera - Seltonmusic : 130 zerbini fatti a mano con bombolette nere e una dima stencil, arrotolati uno a uno da noi in partenza a breve pe… - LadyTremENDAH : @IAmSuperman165 Gli Street sharks madooo quanti ricordi! Devo dire che a me è piaciuto in The last witch hunter e s… -