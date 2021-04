Scuola, De Luca: “Nei primi 7 giorni a Napoli 189 positivi, 3mila in isolamento” (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Nei primi 7 giorni di apertura delle scuole, 11 aprile-18 aprile, noi registriamo nell’Asl Napoli 1 Centro 189 casi positivi, tra gli alunni”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta Facebook del venerdì. “Nella Scuola dell’infanzia 33 positivi, nella primaria 99 positivi, nelle medie 28 positivi, nelle scuole superiori 29 casi positivi. I contatti scolastici – spiega De Luca – costretti in quarantena solo 3mila, in isolamento. Vorrei che davvero affrontassimo questo problema senza ideologismi e con molto senso di responsabilità. I familiari stretti degli ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Neidi apertura delle scuole, 11 aprile-18 aprile, noi registriamo nell’Asl1 Centro 189 casi, tra gli alunni”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, durante la consueta diretta Facebook del venerdì. “Nelladell’infanzia 33, nella primaria 99, nelle medie 28, nelle scuole superiori 29 casi. I contatti scolastici – spiega De– costretti in quarantena solo, in. Vorrei che davvero affrontassimo questo problema senza ideologismi e con molto senso di responsabilità. I familiari stretti degli ...

