Francia | poliziotta uccisa a coltellate Morto anche l' assalitore | è di origini tunisine

Ultime Notizie dalla rete : Francia poliziotta

Lo si apprende da fonti della polizia, secondo cui l'uomo era di nazionalità tunisina arrivato innel 2009, 37 anni. "Non era schedato fra le persone a rischio radicalizzazione" ed era "...Un tunisino ha ucciso unain un commissariato in ...Attentato in Francia a Rambouillet: una poliziotta è stata uccisa di fronte alla stazione dove lavorava alle 14:30 di oggi. Stando alle prime notizie, la donna era appena tornata sul posto di lavoro ...Lo riporta il sito di Le Figarò. Lo si apprende da fonti della polizia, secondo cui l’uomo era di nazionalità tunisina arrivato in Francia nel 2009, 37 anni. «Non era schedato fra le persone a rischio ...