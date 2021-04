Caputo sul recupero dall’infortunio: “Ho fatto una visita ad Amburgo. A breve sarò pronto per tornare in campo” (Di venerdì 23 aprile 2021) Ciccio Caputo, attaccante del Sassuolo, è out per infortunio ormai da diverse settimane: il centravanti ex Empoli non è mai tornato in campo dopo il rientro dal ritiro della nazionale italiana. Nelle ultime ore è stato protagonista di una visita di controllo ad Amburgo: la situazione, come dichiarato anche dal calciatore attraverso il proprio profilo Instagram è nettamente migliorata ma non ancora risolta. Di conseguenza il bomber neroverde salterà anche la sfida di domani contro la Sampdoria, ma sembra pronto per tornare in vista del finale di campionato. Questo il suo messaggio: “Ho effettuato nei giorni scorsi una visita di controllo ad Amburgo. La situazione è nettamente migliorata,a breve sarò ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 aprile 2021) Ciccio, attaccante del Sassuolo, è out per infortunio ormai da diverse settimane: il centravanti ex Empoli non è mai tornato indopo il rientro dal ritiro della nazionale italiana. Nelle ultime ore è stato protagonista di unadi controllo ad: la situazione, come dichiarato anche dal calciatore attraverso il proprio profilo Instagram è nettamente migliorata ma non ancora risolta. Di conseguenza il bomber neroverde salterà anche la sfida di domani contro la Sampdoria, ma sembraperin vista del finale di campionato. Questo il suo messaggio: “Ho effettuato nei giorni scorsi unadi controllo ad. La situazione è nettamente migliorata,a...

