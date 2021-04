‘Save her’ | a Roma per la Giornata della Terra spunta E T

Leggi su dire

(Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – La Giornata mondiale della Terra a Roma inizia con E.T. che chiede di salvare il pianeta. L’extraterrestre più famoso di sempre è spuntato questa mattina in via degli Annibaldi ed è opera dell’artista Harry Greb, che lo ha ritratto vestito come un bambino con gli occhi blu che gioca a basket.