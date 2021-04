Mario Draghi l’«Atermico» | tutto quello che non sapete sull’attuale premier

(Di giovedì 22 aprile 2021) «A cavallo tra le due guerre, in Germania, mio padre vide un’iscrizione su un monumento. C’era scritto: se hai perso il denaro non hai perso niente, perché con un buon affare lo puoi recuperare; se hai perso l’onore, hai perso molto, ma con un atto eroico lo potrai riavere; ma se hai perso il coraggio, hai perso». Un aneddoto questo raccontato dallo stesso, che fa capire lo spirito con cui ilaffronta le insidie, i colpi avversi della sorte, tout court le sfide. leggi anche l’articolo —> Renzi e l’incontro con: «Quanto sono contento…», staffilata all’exConte E basta ripercorrere la biografia dial contrario – chissà che gran pasticcio se con la vita si potesse far lo stesso – per comprendere che dietro quel ...

Advertising

matteosalvinimi : Non mi va di votare qualcosa che vada contro l'utilità comune e il buonsenso. Mi fido assolutamente di Mario Draghi… - HuffPostItalia : Mario Draghi conferma il coprifuoco alle 22 - marcodimaio : Con Mario #Draghi l’Italia ha un presidente che parla il linguaggio della verità, senza alimentare illusioni. Aste… - Giovannaconfal6 : RT @Greenpeace_ITA: Pronto Mario, ci senti? Nella #GiornatadellaTerra abbiamo chiamato il Presidente del Consiglio #Draghi per chiedere di… - MaurizioFugatti : ?Oggi ho incontrato per la prima volta il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Ecco come è andata ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Draghi

Il piano italiano per il Next Generation Eu arriva domani 23 aprile in consiglio dei ministri con cifre e progetti rivisitati.negli incontri dei giorni scorsi si era limitato solo ad accogliere le diverse esigenze dei singoli ministri per poi formulare in queste ore le schede e tabelle che andranno allegate al ...Per il premier italiano, in questi mesi "abbiamo combattuto la pandemia ma non possiamo perdere di vista altre sfide come quella del cambiamento climatico". "Il Piano per la Ripresa ..."Posticipare il coprifuoco dalle 22 alle 23". E' una delle richieste che le Regioni rivolgono al premier Mario Draghi. Le Regioni e le Province autonome, inoltre, "prendono atto con amarezza delle dec ...Lo ha detto il presidente del Consiglio, intervenendo al Leader Summit on Climate. Secondo Mario Draghi i piani fiscali per superare la pandemia "offrono un'opportunità unica: possiamo far diventare ...