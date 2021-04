“Ma è lui, che vergogna”. Uomini e Donne, bufera contro il cavaliere: “Lo hanno pure denunciato…” (Di giovedì 22 aprile 2021) bufera totale su ‘Uomini e Donne’. Maria De Filippi deve fare i conti con una notizia negativa, che sta facendo il giro della rete. Una polemica clamorosa, che ha come protagonista uno dei volti del dating show di Canale 5. La persona in questione è accusata di aver fatto parte di un vero e proprio festino e per questa ragione sarebbe scattata anche una denuncia. Sarebbe infatti tra gli organizzatori dello stesso in occasione dello scorso Capodanno. Dunque, è accusato di aver violato le regole. Infatti, stando a quanto riferito da molti internauti, sarebbe stato proprio lui uno dei fautori di questo festino, che poi è stato interrotto dall’arrivo dei carabinieri. I soggetti coinvolti avevano quindi trasgredito tutte le leggi anti-coronavirus. A partecipare erano state parecchie persone e tutti i presenti furono poi anche sottoposti ad ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 aprile 2021)totale su ‘’. Maria De Filippi deve fare i conti con una notizia negativa, che sta facendo il giro della rete. Una polemica clamorosa, che ha come protagonista uno dei volti del dating show di Canale 5. La persona in questione è accusata di aver fatto parte di un vero e proprio festino e per questa ragione sarebbe scattata anche una denuncia. Sarebbe infatti tra gli organizzatori dello stesso in occasione dello scorso Capodanno. Dunque, è accusato di aver violato le regole. Infatti, stando a quanto riferito da molti internauti, sarebbe stato proprio lui uno dei fautori di questo festino, che poi è stato interrotto dall’arrivo dei carabinieri. I soggetti coinvolti avevano quindi trasgredito tutte le leggi anti-coronavirus. A partecipare erano state parecchie persone e tutti i presenti furono poi anche sottoposti ad ...

