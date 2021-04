Returnal, l'esclusiva PS5 in 4K a 60 fps con Ray Tracing attivo secondo gli ultimi dettagli (Di mercoledì 21 aprile 2021) Returnal è una delle esclusive PlayStation 5 più attese quest'anno e l'attesa è quasi finita poiché la data di uscita è in arrivo tra meno di due settimane. E mentre aspettiamo di tuffarci finalmente nei mondi affascinanti e unici del gioco, oggi abbiamo alcune informazioni tecniche sulle prestazioni dei giochi su PlayStation 5, che sicuramente renderanno felici molti giocatori. secondo le ultime indiscrezioni, il gioco girerà a 4K 60 FPS con effetti di ray Tracing abilitati. Queste nuove informazioni sono state anticipate nell'ultimo video di PlayStation Portugal che però ha reso privato il filmato. Tuttavia su Twitter un utente ha pubblicato due foto dal video in cui vengono indicati i 4K a 60 fps ed il ray Tracing. Anche se le premesse sono ottime, dobbiamo dire che Housemarque deve ancora annunciare ufficialmente ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 21 aprile 2021)è una delle esclusive PlayStation 5 più attese quest'anno e l'attesa è quasi finita poiché la data di uscita è in arrivo tra meno di due settimane. E mentre aspettiamo di tuffarci finalmente nei mondi affascinanti e unici del gioco, oggi abbiamo alcune informazioni tecniche sulle prestazioni dei giochi su PlayStation 5, che sicuramente renderanno felici molti giocatori.le ultime indiscrezioni, il gioco girerà a 4K 60 FPS con effetti di rayabilitati. Queste nuove informazioni sono state anticipate nell'ultimo video di PlayStation Portugal che però ha reso privato il filmato. Tuttavia su Twitter un utente ha pubblicato due foto dal video in cui vengono indicati i 4K a 60 fps ed il ray. Anche se le premesse sono ottime, dobbiamo dire che Housemarque deve ancora annunciare ufficialmente ...

