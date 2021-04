No Tav, Zerocalcare per Giovanna (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il noto fumettista Zerocalcare ha realizzato un disegno in solidarietà con Giovanna, la 35enne rimasta ferita durante gli scontri tra No Tav e polizia al presidio di San Didero la settimana scorsa e che si trova tutt’ora in ospedale in attesa di un intervento al volto. “Daje forte Giova!” si legge nell’immagine in cui la donna è raffigurata assieme ad altri militanti contro l’Alta Velocità Torino Lione. Sullo sfondo invece alcune scene raffigurano la polizia che spara lacrimogeni: “Ci sparate decine di candelotti lacrimogeni, Mirate in faccia, cercate il morto e poi vi inventate le scuse” si legge, con riferimento a quanto accaduto proprio durante la manifestazione in cui è stata ferita Giovanna. “Ma noi ci siamo stati, ci siamo e ci saremo sempre” conclude Zerocalcare che non ha mai nascosto la sua posizione a ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il noto fumettistaha realizzato un disegno in solidarietà con, la 35enne rimasta ferita durante gli scontri tra No Tav e polizia al presidio di San Didero la settimana scorsa e che si trova tutt’ora in ospedale in attesa di un intervento al volto. “Daje forte Giova!” si legge nell’immagine in cui la donna è raffigurata assieme ad altri militanti contro l’Alta Velocità Torino Lione. Sullo sfondo invece alcune scene raffigurano la polizia che spara lacrimogeni: “Ci sparate decine di candelotti lacrimogeni, Mirate in faccia, cercate il morto e poi vi inventate le scuse” si legge, con riferimento a quanto accaduto proprio durante la manifestazione in cui è stata ferita. “Ma noi ci siamo stati, ci siamo e ci saremo sempre” concludeche non ha mai nascosto la sua posizione a ...

