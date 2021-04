E dopo Sanpa ecco Veleno

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Online su Amazon arriva, la serie tv sui ladri di bimbi in Emilia La Verità, pagina 1, di Francesco Borgonovo. (…) Ieri Amazon Prime Video ha annunciato l’uscita di, docuserie in cinque episodi, ispirata all’omonimo libro di Pablo Trincia. La serie è scritta e diretta da Hugo Berkeley e sarà visibile a maggio. Il comunicato ufficiale è piuttosto diretto; «racconta le vicende incentrate sui fatti accaduti a Mirandola, Finale Emilia e Massa Finalese, in Nord Italia, tra il 1997 e il 1998», si legge nel testo. «Oltre venti persone furono accusate di far parte di una setta chiamata I diavoli della Bassa Modenese che, secondo l’accusa, sarebbe colpevole di pedofilia e violenza nei confronti di sedici bambini. Dalla denuncia di uno dei bambini seguì una vasta indagine della Polizia italiana che portò all’allontanamento ...