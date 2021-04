Riduzione ora di lezione a 50 minuti: va aggiornato il PTOF. La tempistica (Di martedì 20 aprile 2021) Quando sentiamo parlare di Riduzione oraria della lezione abbiamo a che fare con criteri organizzativi che interessano la vita di tutto il personale scolastico e che sono contenuti nel PTOF, documento triennale che esplicita l'offerta formativa del singolo istituto. L'aggiornamento di tale atto va fatto entro determinati limiti temporali stabiliti dalla Legge, in sinergia tra il Dirigente scolastico, il Collegio docenti ed il Consiglio di istituto. Entro la fine del corrente anno, ogni scuola predisporrà il nuovo PTOF a valere per gli anni 2022/23, 2023/24, 2024/25. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 aprile 2021) Quando sentiamo parlare dioraria dellaabbiamo a che fare con criteri organizzativi che interessano la vita di tutto il personale scolastico e che sono contenuti nel, documento triennale che esplicita l'offerta formativa del singolo istituto. L'aggiornamento di tale atto va fatto entro determinati limiti temporali stabiliti dalla Legge, in sinergia tra il Dirigente scolastico, il Collegio docenti ed il Consiglio di istituto. Entro la fine del corrente anno, ogni scuola predisporrà il nuovoa valere per gli anni 2022/23, 2023/24, 2024/25. L'articolo .

