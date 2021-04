Blitz antidroga a San Basilio, scoperto ‘mercato’ h24 di stupefacenti: 16 pusher in manette (VIDEO) (Di martedì 20 aprile 2021) I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno tratto in arresto, con le misure della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari, 16 persone. Queste sono ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Le indagini L’odierno provvedimento cautelare è il frutto di ininterrotte indagini, svolte nel periodo compreso tra i mesi di marzo 2018 ed il mese di novembre 2018, coordinate dalla DDA capitolina e delegate ai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Montesacro, che hanno consentito di disarticolare un sodalizio criminale dedito al traffico, alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish, cocaina e marijuana, operante in una delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 aprile 2021) I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno tratto in arresto, con le misure della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari, 16 persone. Queste sono ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze, spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanzein concorso. Le indagini L’odierno provvedimento cautelare è il frutto di ininterrotte indagini, svolte nel periodo compreso tra i mesi di marzo 2018 ed il mese di novembre 2018, coordinate dalla DDA capitolina e delegate ai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Montesacro, che hanno consentito di disarticolare un sodalizio criminale dedito al traffico, alla detenzione e allo spaccio di sostanzedel tipo hashish, cocaina e marijuana, operante in una delle ...

