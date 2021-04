Airola | raggiunti 100 positivi nel Comune | ancora casi tra adolescenti e bambini

Leggi su anteprima24

(Bn) – Sono 100 gli attualial Covid-19 ad. A comunicarlo è il sindaco deldella Valle Caudina, Michele Napoletano. "Nelle ultime ore – scrive Napoletano – sono state accertate letà di un ulteriore adolescente e di un ulteriore bambino. Invitiamo alla prudenza facendo presente come, nella serata di Sabato, la Polizia Municipale vigilerà in forma straordinaria il territorio al fine di verificare il rispetto delle normative anti Covid. Non vi sarà tolleranza alcuna rispetto a condotte non conformi".