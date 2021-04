Resident Evil Village per PS5 e PS4 Pro userà il Checkerboard Rendering (Di lunedì 19 aprile 2021) Il primo video confronto di Resident Evil Village evidenzia le differenze tra le versioni PlayStation 5, PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Il nuovo video, realizzato da ElAnalistaDeBits, conferma che il gioco utilizzerà il Checkerboard Rendering su PlayStation 5 e PlayStation 4 Pro in modalità 4K, con una risoluzione media più alta su PlayStation 5. Nonostante le differenze di potenza tra le console, Capcom sembra aver fatto un buon lavoro con la versione per last-gen. Anche VG Tech ha condiviso un primo test del frame rate di Resident Evil Village che evidenzia come le prestazioni siano per lo più solide. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 19 aprile 2021) Il primo video confronto dievidenzia le differenze tra le versioni PlayStation 5, PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Il nuovo video, realizzato da ElAnalistaDeBits, conferma che il gioco utilizzerà ilsu PlayStation 5 e PlayStation 4 Pro in modalità 4K, con una risoluzione media più alta su PlayStation 5. Nonostante le differenze di potenza tra le console, Capcom sembra aver fatto un buon lavoro con la versione per last-gen. Anche VG Tech ha condiviso un primo test del frame rate diche evidenzia come le prestazioni siano per lo più solide. Leggi altro...

