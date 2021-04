Dodici repliche | fine riprese opera prima Gianfranco Gallo

(Di lunedì 19 aprile 2021) Sono terminate ledi "", l'di, noto attore di teatro, cinema, tv, in veste di regista di lungometraggi. "Quattro settimane di lavorazione per il mio ...

, il debutto da regista di lungometraggi di Gianfranco Gallo , attore di teatro, cinema, tv, che ha terminato le riprese a Napoli. "Quattro settimane di lavorazione per il mio primo ...