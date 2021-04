Boschi “Grillo si vergogni, fa torto a donne vittime violenza” (Di lunedì 19 aprile 2021) “Il video di Beppe Grillo è scandaloso. Caro Beppe Grillo, ti devi semplicemente vergognare”. Lo dice la capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi in un video su facebook. “Non sta a me dire se ha torto o ha ragione: per quello ci sono i magistrati. Ma che lui utilizzi il suo potere politico e mediatico per assolvere il figlio è vergognoso”, dice Boschi. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 aprile 2021) “Il video di Beppeè scandaloso. Caro Beppe, ti devi semplicemente vergognare”. Lo dice la capogruppo di Italia Viva, Maria Elenain un video su facebook. “Non sta a me dire se hao ha ragione: per quello ci sono i magistrati. Ma che lui utilizzi il suo potere politico e mediatico per assolvere il figlio è vergognoso”, dice. su Il Corriere della Città.

