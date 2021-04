Ritrovata in Svizzera Mia, la bimba che sua madre aveva fatto rapire da un gruppo di QAnon (Di domenica 18 aprile 2021) Circa 200 agenti francesi per cercarla. Senza contare la collaborazione della polizia Svizzera. Questa mattina Mia, 8 anni, è stata Ritrovata in una casa del comune di Sainte-Croix, nel cantone di Vaud. Mia era insieme alla madre Lola Montemaggi, 28 anni, che aveva organizzato il suo rapimento. Era da martedì che non si avevano più notizie della piccola. La storia di Mia ha avuto molta risonanza in Francia perché le vicende legate alle sua famiglia si sono annodate con teorie del complotto e gruppi di estrema destra. Tutto è cominciato all’inizio di gennaio. Dopo il divorzio dei suoi genitori, la custodia di Mia è stata affidata alla madre Lola. L’11 gennaio però la custodia viene tolta alla madre e affidata alla nonna materna: Lola era stata violenta contro l’ex ... Leggi su open.online (Di domenica 18 aprile 2021) Circa 200 agenti francesi per cercarla. Senza contare la collaborazione della polizia. Questa mattina Mia, 8 anni, è statain una casa del comune di Sainte-Croix, nel cantone di Vaud. Mia era insieme allaLola Montemaggi, 28 anni, cheorganizzato il suo rapimento. Era da martedì che non sino più notizie della piccola. La storia di Mia ha avuto molta risonanza in Francia perché le vicende legate alle sua famiglia si sono annodate con teorie del complotto e gruppi di estrema destra. Tutto è cominciato all’inizio di gennaio. Dopo il divorzio dei suoi genitori, la custodia di Mia è stata affidata allaLola. L’11 gennaio però la custodia viene tolta allae affidata alla nonna materna: Lola era stata violenta contro l’ex ...

