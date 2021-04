ATP Barcellona 2021: Federico Gaio entra come lucky loser per forfait di Casper Ruud e pesca Benoit Paire (Di domenica 18 aprile 2021) Federico Gaio è stato ripescato come lucky loser all’interno del tabellone principale del torneo ATP 500 di Barcellona. Il faentino, che aveva perso nel secondo turno del tabellone cadetto contro l’indiano Sumit Nagal, è dunque il quinto italiano a giocare l’evento catalano tra i grandi protagonisti. Gaio è stato il fortunato emerso dal sorteggio dei due che avrebbero avuto diritto al ruolo di lucky loser (l’altro è il tedesco Peter Gojowczyk), creatosi a seguito del forfait del norvegese Casper Ruud (che fa diventare testa di serie numero 17 il francese Adrian Mannarino). Per lui ora ci sarà la sfida al francese Benoit Paire, non ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021)è stato ritoall’interno del tabellone principale del torneo ATP 500 di. Il faentino, che aveva perso nel secondo turno del tabellone cadetto contro l’indiano Sumit Nagal, è dunque il quinto italiano a giocare l’evento catalano tra i grandi protagonisti.è stato il fortunato emerso dal sorteggio dei due che avrebbero avuto diritto al ruolo di(l’altro è il tedesco Peter Gojowczyk), creatosi a seguito deldel norvegese(che fa diventare testa di serie numero 17 il francese Adrian Mannarino). Per lui ora ci sarà la sfida al francese, non ...

