Am-lire: una moneta “d’occupazione” prima dell’euro (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr – Si avrà mai la narrazione esatta di quanto avvenne in Italia alla fine della seconda guerra mondiale? E soprattutto quando si parla di politica economica sono plausibili i parallelismi e i corsi ed i ricorsi? La storia è scritta dai vincitori ma nulla vieta di porsi delle domande e magari sarebbe auspicabile dare pure delle risposte. Magari che non siano le consuete che descrivono gli Americani belli, bravi, buoni e “liberatori”. Alzino alora la mano quanti tra i banchi di scuola hanno sentito parlare di Am-lire. Parliamo dell’Allied Military lira, messa in circolazione dall’AMGOT (Allied Military Government of Occupied Territories, organo militare deputato all’amministrazione dei territori occupati dagli alleati) iniziando proprio in Sicilia dopo lo sbarco nel luglio del 1943. Am-lire: una moneta ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr – Si avrà mai la narrazione esatta di quanto avvenne in Italia alla fine della seconda guerra mondiale? E soprattutto quando si parla di politica economica sono plausibili i parallelismi e i corsi ed i ricorsi? La storia è scritta dai vincitori ma nulla vieta di porsi delle domande e magari sarebbe auspicabile dare pure delle risposte. Magari che non siano le consuete che descrivono gli Americani belli, bravi, buoni e “liberatori”. Alzino alora la mano quanti tra i banchi di scuola hanno sentito parlare di Am-. Parliamo dell’Allied Military lira, messa in circolazione dall’AMGOT (Allied Military Government of Occupied Territories, organo militare deputato all’amministrazione dei territori occupati dagli alleati) iniziando proprio in Sicilia dopo lo sbarco nel luglio del 1943. Am-: una...

