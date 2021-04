Sparatoria a Napoli, 25enne in ospedale con ferita d’arma da fuoco al piede (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una donna di cui non si conoscono ancora le generalità è stata ferita a un piede con un colpo d’arma da fuoco in circostanze ancora da chiarire poco fa in via Serino, nel quartiere napoletano di Barra. Stando a una prima ricostruzione fornita dalla stessa vittima, la donna potrebbe essere rimasta vittima di una “stesa“. Si tratta di una 25 anni rimasta ferita al piede da un colpo d’arma da fuoco alla periferia di Napoli. La ragazza, infatti, si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale del Mare poco dopo le 18 assieme al suo fidanzato, un 26enne con un piccolo precedente a carico, riferendo che mentre passeggiavano nel quartiere Barra lungo via Serino, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Una donna di cui non si conoscono ancora le generalità è stataa uncon un colpodain circostanze ancora da chiarire poco fa in via Serino, nel quartiere napoletano di Barra. Stando a una prima ricostruzione fornita dalla stessa vittima, la donna potrebbe essere rimasta vittima di una “stesa“. Si tratta di una 25 anni rimastaalda un colpodaalla periferia di. La ragazza, infatti, si è presentata al pronto soccorso dell’del Mare poco dopo le 18 assieme al suo fidanzato, un 26enne con un piccolo precedente a carico, riferendo che mentre passeggiavano nel quartiere Barra lungo via Serino, ...

