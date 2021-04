(Di sabato 17 aprile 2021) Grandi notizie qui perquando la promettente giovane donna candidata alla migliore attrice si avvicina al giro finale della stagione degli Oscar: abbiamo sentito con buona autorità che si è unita al film didi Netflix. Il progetto era precedentemente noto come Theof Bohemia. Di cosa parla? La storia, basata sul romanzo di Jaroslav Kalfar, segue un astronauta () inviato ai confini della galassia per raccogliere la misteriosa polvere antica. Ben presto scopre che la sua vita terrena sta cadendo a pezzi e si rivolge all’unica voce che può aiutarlo a cercare di rimetterla a posto. Accade così che appartenga a una creatura dall’inizio del tempo in agguato nell’ombra della sua nave. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Carey Mulligan

... Vanessa Kirby , Maria Bakalova e Amanda Seyfried , ma anche eterne promesse in attesa della consacrazione definitiva, come, leggende del cinema contemporaneo che inspiegabilmente ...Attrice versatile, poliedrica, specializzata in ruoli "tempestosi", a volte con forti risvolti sentimentali, l'ingleseè la rivelazione di questi primi mesi del 2021 grazie alla sua interpretazione in Promising Young Woman , film rivelazione dell'annata soprattutto per effetto di un personaggio ...Carey Mulligan nel cast di Spaceman con Adam Sandler. La Mulligan ha fatto il suo debutto come host al Saturday Night Live lo scorso fine ...Leggi su Sky TG24 l'articolo I migliori film di Carey Mulligan, candidata all'Oscar 2021 per 'Una donna promettente' ...