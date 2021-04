MotoGP, Jorge Martin: “Rossi è il mio idolo da bambino, ma non vincerà più” (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo il primo podio della carriera in MotoGP, Jorge Martin cerca conferme a Portimao nel Gran Premio del Portogallo di questo fine settimana. Lo spagnolo della Ducati Pramac è sicuramente l’esordiente che si è messo maggiormente in luce in questo avvio di campionato, con la pole in Qatar ed il successivo secondo posto davanti al compagno Zarco. Martin è stato intervistato da un suo illustre connazionale, Jorge Lorenzo, sul proprio canale YouTube. Il pilota della del Team Pramac si è soffermato all’inizio su chi sia il suo idolo da bambino: “Da bambino ammiravo tanto Valentino. È bello poter gareggiare con lui, anche se sarebbe stato ancora più divertente sfidarlo durante i suoi anni migliori”. Martin ha pochi dubbi sul futuro di ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo il primo podio della carriera incerca conferme a Portimao nel Gran Premio del Portogallo di questo fine settimana. Lo spagnolo della Ducati Pramac è sicuramente l’esordiente che si è messo maggiormente in luce in questo avvio di campionato, con la pole in Qatar ed il successivo secondo posto davanti al compagno Zarco.è stato intervistato da un suo illustre connazionale,Lorenzo, sul proprio canale YouTube. Il pilota della del Team Pramac si è soffermato all’inizio su chi sia il suoda: “Daammiravo tanto Valentino. È bello poter gareggiare con lui, anche se sarebbe stato ancora più divertente sfidarlo durante i suoi anni migliori”.ha pochi dubbi sul futuro di ...

