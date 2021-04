La Lazio non sapeva di avere un altro centrocampista (Di venerdì 16 aprile 2021) Leggendo le statistiche, la Lazio di Simone Inzaghi non si era accorta di avere un altro centrocampista in organico Piedi buoni, coraggio e visione di gioco. Le qualità dei centrocampisti sono le stesse di Pepe Reina, professione portiere. Per questo lo spagnolo, anni 38, si sente un metodista aggiunto. Le sue capacità tecniche sono rare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 16 aprile 2021) Leggendo le statistiche, ladi Simone Inzaghi non si era accorta diunin organico Piedi buoni, coraggio e visione di gioco. Le qualità dei centrocampisti sono le stesse di Pepe Reina, professione portiere. Per questo lo spagnolo, anni 38, si sente un metodista aggiunto. Le sue capacità tecniche sono rare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ShooterHatesYou : Ho appena letto della guardia giurata che nel Lazio è andata a casa della cognata, con la pistola, si è messa a '… - MediasetTgcom24 : Roma, la Questura non autorizza il sit-in 'IoApro' a Montecitorio | Ma gli organizzatori: 'Andremo comunque'… - fattoquotidiano : Leggi inapplicate, sentenze del Tar ignorate, obblighi comunitari non rispettati. La Regione Lazio non rispetta la… - Alez_bi : @Cristia74636251 @ddeb96 @Alessandroasr17 Non so se ti rendi conto che quello era un torneo estivo a cui la Roma ha… - serieAnews_com : La #Lazio non sapeva di avere un altro centrocampista ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio non Milan 30... e lode: ecco tutti i segni 'più' rispetto a un anno fa ... il Milan è soltanto sesto (29 punti), dietro Inter (40), Atalanta (38), Juve (35), Napoli e Lazio (... Molti dei quali quando Zlatan non c'era, trasformando il terrore di non segnare senza Ibra, in ...

Lazio - Torino, il giudice Sandulli: "Un positivo non ha un 'giorno 0'" ROMA - Lazio - Torino è una partita infinita. Fuori dal campo, si intende, perché il match all'Olimpico non si è mai effettivamente giocato per i casi Covid nel gruppo squadra granata. Lotito ha presentato ...

Sospensione linee guida ponti esistenti: TAR Lazio accoglie ricorso ingegneri di Roma La decisione è stata presa dal TAR Lazio che ha accolto il ricorso dell'Ordine degli Ingegneri di Roma. Vediamo cosa è accaduto.

Fiumicino, quasi conclusi i lavori nella biblioteca di Villa Guglielmi Di Genesio Pagliuca: 'Stiamo predisponendo tutto affinché la biblioteca possa riaprire non appena il Lazio tornerà in zona gialla' ...

... il Milan è soltanto sesto (29 punti), dietro Inter (40), Atalanta (38), Juve (35), Napoli e(... Molti dei quali quando Zlatanc'era, trasformando il terrore disegnare senza Ibra, in ...ROMA -- Torino è una partita infinita. Fuori dal campo, si intende, perché il match all'Olimpicosi è mai effettivamente giocato per i casi Covid nel gruppo squadra granata. Lotito ha presentato ...La decisione è stata presa dal TAR Lazio che ha accolto il ricorso dell'Ordine degli Ingegneri di Roma. Vediamo cosa è accaduto.Di Genesio Pagliuca: 'Stiamo predisponendo tutto affinché la biblioteca possa riaprire non appena il Lazio tornerà in zona gialla' ...