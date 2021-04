Giallo rafforzato | le prime aperture dal 26 aprile

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 16 aprile 2021) Prima di tutto la scuola e le attività all’aperto. Non si riparte a maggio, ma il 26 aprile. Nelle zone gialle e arancioni la scuola torna tutta in presenza. In zona rossa si va in classe fino alla terza media. Il premier Draghi e il ministro della Salute Speranza hanno illustrato le novità. «Abbiamo preso un rischio ragionato, i dati migliorano» ha detto il presidente del Consiglio sottolineando il fatto che vanno rispettate le norme fondamentali.