Draghi sfida l' austerity che verrà

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 16 aprile 2021) Sembra ormai una consuetudine delle conferenze stampa di Mario. C’è sempre una frase del premier che gli ritaglia un profilo di spicco nelle liturgie europee. L’altra volta si trattò di qualcosa di molto forte, l’attacco a Erdogan definito “dittatore con cui dobbiamo essere franchi e pronti a collaborare”. Stavolta si tratta di qualcosa di più sottile, ma non per questo meno ostico per i leader dei paesi nordici dell’Ue, i più affezionati all’messa ‘in quarantena’ dalla pandemia. Pur parlando del debito pubblico ‘monstre’ italiano, 159,8 per cento l’anno prossimo, il capo del governo non prevede una stagione di scontri con i falchi del rigore. “Nelle conversazioni fatte” a livello europeo, dice, “nessuno ha posto l’eventualità del ritorno alle regole com’erano, è una discussione complessa che durerà tutto il ...