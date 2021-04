Covid | Red Ronnie non ha diffamato Burioni | tribunale lo assolve

(Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – Il giudice monocratico deldi Bologna ha assolto in primo grado Reddall’accusa di diffamazione aggravata nei confronti di Roberto. Il noto virologo aveva querelato il giornalista, il cui vero nome è Gabriele Ansaloni, per alcune frasi che Redaveva pubblicato, nel 2016, sul suo profilo Facebook e che accusavano il medico di “ricerca di protagonismo” e di “interessi economici”. “Rispetto la sentenza che mi lascia sconcertato -dice Robertoall’Adnkronos- attendo le motivazioni per decidere come procedere”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

