LIVE Roma-Ajax 0-1 | Europa League in DIRETTA | Brobbey porta in vantaggio gli ospiti Ora i giallorossi hanno un solo gol di margine

(Di giovedì 15 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA53? Piazzato di Alvarez dal limite dell’area: anche in questo caso la palla termina alta, respira la. 52? Iprovano a reagire. Pellegrini può calciare una punizione dai 22 metri. Va il capitano della: palla alta sopra la traversa. 50? Lapuò ancora amministrare un gol dinel computo complessivo della qualificazione. 49?0-1:SUPERA PAU LOPEZ E INSACCA! Verticalizzazione perfetta di 50m di Schuurs che pesca l’attaccante dei lancieri: lui addomestica la sfera, salta Pau Lopez e sigla il punto del. 47? Lariesce ad allontanare nuovamente la minaccia. 46? ...

- AJAX 0 - 149' Brobbey(3 - 4 - 2 - 1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca AJAX (4 - 3 - 3)...Importanti i recuperi di Mkhitaryan e Veretout per la, due giocatori capaci di cambiare il volto alla squadra, ma importantissimi anche in fase realizzativa difatti entrambi hanno realizzato 11 ...Vocegiallorossa.it vi propone la lettura di alcuni episodi del match. L'arbitro si può avvalere del VAR (video assistant referee) e del suo assistente per quattro tipologie di casi: controllo della ...Serata importante quella della Roma di Paulo Fonseca, pronta a ospitare l'Ajax nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. I giallorossi devono difendere il prezioso 2-1 conquistato una settima ...