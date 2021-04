LIVE Fognini-Krajinovic 6-2 | Masters1000 Montecarlo in DIRETTA | l’azzurro domina il primo set

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA: IL PROGRAMMA 15-0 Ancora un rovescio lungolinea potentissimo di. 2-0 Break! Un po’ troppo falloso in questa fase. 15-40 Servizio e dritto in corridoio di. Due palle break per. 15-30 Gran rovescio lungolinea diche esce dalla diagonale con in colpo formidabile. 15-15 Devastante accelerazione di dritto disulla qualeprova a difendersi ma sbaglia. 0-15 Il serbo trova la giusta profondità col dritto, il recupero difinisce in corridoio. 1-0. Come nelset parte avanti il ...