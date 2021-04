L' abbraccio al tempo del Covid vince il World Press Photo 2021 - I VINCITORI

(Di giovedì 15 aprile 2021) Un infermiera che abbraccia un anziana donna protetta da un telo di plastica trasparente. E' una foto simbolo dell anno della pandemia are ilof the Year, il premio di ...

Poi, il 5 agosto 2020, il primo contatto: l'abbraccio dell'infermiera Adriana Silva da Costa Souza attraverso il telo di protezione. E nell'immagine c'è tutto: la solitudine, la paura, la solidarietà,... Un'infermiera che abbraccia un'anziana donna protetta da un telo di plastica trasparente. E' una foto simbolo dell'anno della pandemia a vincere il World Press Photo of the Year 2021, il premio di fotografia.