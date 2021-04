Casina Raffaello, ecco laboratori online dal 20 al 29 aprile (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma – Casina di Raffaello, lo Spazio arte e creativita’ dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunita’ Solidale di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zetema Progetto Cultura, prosegue la sua programmazione proponendo dal 20 al 29 aprile, ogni martedi’ e giovedi’, nuovi e divertenti laboratori online dedicati ai bambini dai 4 agli 11 anni. La partecipazione ai laboratori, condotti dalle educatrici della struttura in diretta live sulla piattaforma Google Meet, e’ gratuita. Rimane la prenotazione obbligatoria scrivendo alla mail CasinadiRaffaello.scuole@gmail.com. Nel testo dell’email occorre specificare il nome e il numero di telefono dell’adulto che prenota; il nome e l’eta’ del bambino che partecipa. Al momento della conferma di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma –di, lo Spazio arte e creativita’ dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunita’ Solidale di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zetema Progetto Cultura, prosegue la sua programmazione proponendo dal 20 al 29, ogni martedi’ e giovedi’, nuovi e divertentidedicati ai bambini dai 4 agli 11 anni. La partecipazione ai, condotti dalle educatrici della struttura in diretta live sulla piattaforma Google Meet, e’ gratuita. Rimane la prenotazione obbligatoria scrivendo alla maildi.scuole@gmail.com. Nel testo dell’email occorre specificare il nome e il numero di telefono dell’adulto che prenota; il nome e l’eta’ del bambino che partecipa. Al momento della conferma di ...

