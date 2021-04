Ristoratori in piazza a Reggio Calabria: “Nostri sacrifici inutili, vogliamo lavorare” (Di mercoledì 14 aprile 2021) REGGIO CALABRIA – “Chiediamo di poter lavorare, come sancito dall’articolo uno della Costituzione italiana, di poter guadagnare il nostro pane. Chiediamo l’abolizione dei colori delle zone, del coprifuoco e maggiore libertà e soprattutto un adeguamento della sanità calabrese, perché come popolo siamo stati condannati a queste chiusure solo perché non siamo attrezzati dal punto di vista sanitario”. Così alla Dire l’imprenditrice reggina della ristorazione Ivana Labate tra gli organizzatori della manifestazione di protesta dei titolari di ristoranti ed esercizi commerciali del food, oggi in piazza Italia a Reggio Calabria. “Ci chiediamo a questo punto – ha aggiunto – cosa hanno fatto in questi mesi. I nostri sacrifici per il bene comune a cosa sono serviti? Continuiamo a soffrire da 13 mesi. Quel poco che ci è arrivato dai Ristori – ha concluso – ci è servito solo in parte a coprire le spese di mantenimento dei locali chiusi”. All’appello hanno risposto un centinaio di imprenditori del settore food di tutta la provincia di Reggio Calabria, in gran parte giunti dalla costa tirrenica, da Scilla e Bagnara, località che basano molto la propria economia sul settore turistico e della ristorazione. In piazza alla manifestazione era presente anche un gruppo di titolari di partita iva e liberi professionisti. “OCCORRE ACCORDO PER NOI RISTORATORI” Leggi su dire (Di mercoledì 14 aprile 2021) REGGIO CALABRIA – “Chiediamo di poter lavorare, come sancito dall’articolo uno della Costituzione italiana, di poter guadagnare il nostro pane. Chiediamo l’abolizione dei colori delle zone, del coprifuoco e maggiore libertà e soprattutto un adeguamento della sanità calabrese, perché come popolo siamo stati condannati a queste chiusure solo perché non siamo attrezzati dal punto di vista sanitario”. Così alla Dire l’imprenditrice reggina della ristorazione Ivana Labate tra gli organizzatori della manifestazione di protesta dei titolari di ristoranti ed esercizi commerciali del food, oggi in piazza Italia a Reggio Calabria. “Ci chiediamo a questo punto – ha aggiunto – cosa hanno fatto in questi mesi. I nostri sacrifici per il bene comune a cosa sono serviti? Continuiamo a soffrire da 13 mesi. Quel poco che ci è arrivato dai Ristori – ha concluso – ci è servito solo in parte a coprire le spese di mantenimento dei locali chiusi”. All’appello hanno risposto un centinaio di imprenditori del settore food di tutta la provincia di Reggio Calabria, in gran parte giunti dalla costa tirrenica, da Scilla e Bagnara, località che basano molto la propria economia sul settore turistico e della ristorazione. In piazza alla manifestazione era presente anche un gruppo di titolari di partita iva e liberi professionisti. “OCCORRE ACCORDO PER NOI RISTORATORI”

