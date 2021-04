PS5 | l’aggiornamento di aprile 2021 | tutte le novità – SpecialeVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Disponibile da alcune ore,di sistema diper PS5 introduce una serie di feature piuttosto attese: scopriamoledell’update.. PS5 ha appena ricevutodi sistema di, che porta il firmware della nuova piattaforma Sony alla versione 21.01-03.00.00.38-00.00.00.0.1 (riprendete fiato) e introduce una serie di feature piuttosto attese dai possessori dellanext-gen. Fra ledell’update spicca la possibilità di trasferire anche i giochi per PlayStation 5 su di un’unità di memoria USB esterna. La funzionalità in questione consente di gestire in maniera più pratica lo spazio di archiviazione su SSD, che … Speciali giochiRead More L'articolo PS5, ...