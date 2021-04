Petrolio: in rialzo, Wti a 60,90 dollari al barile (Di mercoledì 14 aprile 2021) Quotazioni del Petrolio in rialzo sul mercato after hour di New York dove il greggio Wti segna un aumento dell'1,18% a 60,90 dollari al barile. Ad incidere anche le indicazioni di una riduzione delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 aprile 2021) Quotazioni delinsul mercato after hour di New York dove il greggio Wti segna un aumento dell'1,18% a 60,90al. Ad incidere anche le indicazioni di una riduzione delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio rialzo Petrolio: in rialzo, Wti a 60,90 dollari al barile Quotazioni del petrolio in rialzo sul mercato after hour di New York dove il greggio Wti segna un aumento dell'1,18% a 60,90 dollari al barile. Ad incidere anche le indicazioni di una riduzione delle scorte. A ...

Petrolio: riserve Usa in calo di 3,6 milioni di barili (Api) I future sul Wti in consegna a maggio avevano chiuso in rialzo dello 0,80% martedì al New York Mercantile Exchange a 60,18 dollari il barile.

Petrolio: in rialzo a New York, +0,92% ANSA Nuova Europa Petrolio: in rialzo, Wti a 60,90 dollari al barile ROMA, 14 APR - Quotazioni del petrolio in rialzo sul mercato after hour di New York dove il greggio Wti segna un aumento dell'1,18% a 60,90 dollari al barile. Ad incidere anche le indicazioni di una r ...

Borsa italiana oggi: Moncler, Ferragamo, Buzzi, Fincantieri L’apertura delle Borse europee è attesa oggi sopra la parità, all’indomani di una seduta positiva che ha visto Piazza Affari chiudere a sua volta in rialzo (Ftse Mib ... dollaro si rafforza a 1,1960; ...

I future sul Wti in consegna a maggio avevano chiuso in rialzo dello 0,80% martedì al New York Mercantile Exchange a 60,18 dollari il barile.