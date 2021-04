Oculus Quest 2 | l’aggiornamento V28 porta connessione wireless al PC e 120 Hz – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di mercoledì 14 aprile 2021)2 si aggiorna con il fondamentale update V28 chealcune evoluzioni molto imnti come laal PC e i 120 Hz..2 si evolve sensibilmente con il rilascio del nuovo aggiornamento V28 al software di sistema del visore a realtà virtuale, chetra le altre cose due aggiunte fondamentali come laal PC con Air Link e il supporto nativo ai 120 Hz. All’indomani dell’annuncio dell’Gaming Showcase, evento che si terrà alla mezzanotte tra il 21 e il 22 aprile e porterà diverse novità sul mondo dei visori, … Notizie giochiRead More L'articolo...

Con l'aggiornamento v28 di2, che sarà reso disponibile nelle prossime ore, si potrà utilizzare il visore in modalità wireless, senza collegarlo al computer con il cavo USB - C . A comunicarlo è la stessa azienda ...L'aggiornamento V28 del software di2 introdurrà in fase sperimentale l'inedita funzionalità Air Link che consentirà di giocare ai giochi VR per PC senza cavi , ovvero in modalità wireless sfruttando la rete WiFi. Air Link ...La nuova funzionalità toglierà dunque di mezzo i cavi per consentire ai giocatori una totale libertà di movimento a patto di soddisfare alcuni requisiti.Arriva tra una settimana il primo Oculus Gaming Showcase, dedicato alle news sui prodotti VR disponibili su tecnologia Oculus ...