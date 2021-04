Easy Sleazy è il nuovo singolo di Mick Jagger che sta spopolando in rete

(Di mercoledì 14 aprile 2021) C’è un signore di quasi 80 anni che scivola agilmente sul lockdown e la pandemia se la vive a modo suo. Non è italiano ma del mondo e dallo scorso settembre sta in Sicilia, che visita in lungo e in largo, dove e come gli pare: musei, magioni, manieri, ospite sempre di qualche notabile – lui stesso risiede in un castello, ospite di nobili amici, come un personaggio di Tomasi di Lampedusa – e soprattutto ristoranti, tanti ristoranti, e taverne, e trattorie. Lui entra, come niente fosse, in selezionata compagnia, a volte preannunciato da una vaga telefonata, “prenotate per quattro”, lui entra, si siede e al gestore gli piglia un colpo. Perché quel maturo signore, maturo non pare per niente; però è un baronetto, si chiama sire se a questo punto della storia vi state chiedendo perché lui possa fottersene dei diktat di Conte, di Draghi, di ...

... che senza anticipare niente a nessuno, ha sganciato una novità rock, Si tratta di una nuova canzone, intitolata, realizzata in collaborazione con un'altra leggenda della musica, cioè ......WE ESCAPED FROM THE PRISON WALLS OPEN THE WINDOWS AND OPEN THE DOORS BUT ITSEVERYTHING S GONNA GET REALLY FREAKY ALRIGHT ON THE NIGHT ITS GONNA BE A GARDEN OF EARTHLY DELIGHTS...Da otto mesi in vacanza in Sicilia, Mick Jagger non ha perso il vizio del rock e ieri sui suoi canali social ha pubblicato un singolo, con video annesso, girato dal buen retiro di Noto (Siracusa), ...I due rocker hanno pubblicato un brano scritto e registrato durante il lockdown, che ironizza sulla vita in isolamento e invita a vaccinarci ...