Ufficiale | Lucchese | esonerato Giovanni Lopez Al suo posto Oliviero Di Stefano

(Di martedì 13 aprile 2021) Attraverso un comunicatosui propri canali, laha reso noto l’esonero del mister, affidando la squadra aDi. Questa la nota: “La società1905 comunica ufficialmente di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il sig.. Al tecnico il ringraziamento per l’impegno profuso in questa difficile stagione alla guida del club, oltre ai migliori auguri per il prosieguo della carriera. La conduzione tecnica verrà da quest’oggi affidata al sig.Di, che gode della piena stima e fiducia della società”. Foto: FacebookL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

NewsTuttoC : UFFICIALE - Lucchese, esonerato Lopez. Squadra affidata a Di Stefano -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Lucchese

