Sinner-Ramos Vinolas in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2021 (Di martedì 13 aprile 2021) Jannik Sinner oggi se la vede con Albert Ramos-Vinolas al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2021. L'azzurro vuole regalarsi la lussuosa sfida con il numero uno al mondo, Novak Djokovic. Non sarà facile imporsi sul regolare spagnolo, che sulla terra rossa quest'anno si è già disimpegnato recentemente a Marbella. LA PROGRAMMAZIONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI DEL TORNEO La sfida è in programma nella giornata odierna, martedì 13 aprile, a partire dalle ore 11.00. La copertura televisiva del torneo maschile di Montecarlo sarà affidata a Sky Sport, che ne detiene i diritti e lo trasmetterà in diretta ed in esclusiva su due canali. Sky Sport Uno e Sky Sport Arena non vi faranno perdere nemmeno uno scambio dell'evento.

