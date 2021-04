Advertising

borghi_claudio : Comunque in sequenza @Ariachetira ci ha fatto vedere ieri che in Spagna i ristoranti, gli alberghi e le località tu… - LavoroFisco : Ristoranti e alberghi: nel biennio 2020/21 il Covid brucia 38,5 miliardi di euro - CorriereCitta : Ristoranti e alberghi, covid brucia 38,5 mld in due anni - zazoomblog : Ristoranti e alberghi: nel biennio 2020-21 il Covid brucia 385 miliardi di euro - #Ristoranti #alberghi: #biennio - tvbusiness24 : Effetto #Covid su #ristoranti ed #alberghi: nel biennio 2020-21 bruciati 38,5 miliardi di euro -

Ultime Notizie dalla rete : Ristoranti alberghi

Le risorse per queste agevolazioni destinate aded esercizi commerciali in genere potrebbero confluire in un Fondo istituito ad hoc. Possibile per questi esercizi anche l'...Il settorea causa dell 'emergenza Covid - 19 brucia nel biennio 2020 - 2021 oltre 38 miliardi di euro . In particolare, le oltre 74 mila società di capitali di questo comparto ...Le regioni in pressing sul governo per le prossime riaperture. Domani intanto il CDM con un nuovo scostamento di 40 miliardi ...NAPOLI – Il settore ristoranti e alberghi a causa dell’emergenza Covid-19 brucia nel biennio 2020-2021 oltre 38miliardi di euro. In particolare le oltre 74 mila società di capitali di questo comparto ...