Modric | “Rinnovo? Arriverà | voglio continuare al Real Mbappé? I fuoriclasse sono i benvenuti”

(Di martedì 13 aprile 2021) In casaMadrid, conferenza stampa in vista della gara di domani con il Liverpool. A parlare il centrocampista Luka, che ha parlato di diversi temi. Queste le sue parole: “Il mio? Ho sempre detto chealMadrid, chemolto felice e che spero diil prossimo anno. Il. Non ciproblemi da questo punto di vista”. Su: “I grandi giocatorisempre ial. Cimolte notizie sui giocatori che arriveranno e andranno via ma parlando di Kylian è un grande giocatore, lo ha dimostrato con la sua nazionale e con il Psg. Ora però ...

Ultime Notizie dalla rete : Modric Rinnovo

Luka, centrocampista del Real Madrid, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il Liverpool Luka, centrocampista del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Liverpool. Le sue dichiarazioni. LIVERPOOL - "Sarà una sfida molto ...... il centrocampista delle merengues Lukachiama Kylian Mbappé : 'Verrà qui in estate? Ci sono ...- 'Il mioprocede bene, non posso dire di più. Ho sempre detto che voglio ...Luka Modric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno ... Il centrocampista, ancora in scadenza a giugno, ha risposto così sul rinnovo: “Spero di poter continuare qui, ma di più non ...Modric si prepara per la sfida di Anfield. Il Real deve difendere il 3-1 anche se il centrocampista croato non ha alcuna intenzione di speculare sul risultato. Anzi. In conferenza, l'ex Pallone d'oro ...