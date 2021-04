Il reattore che può rendere possibile la fusione nucleare entro il 2030

Leggi su wired

(Di martedì 13 aprile 2021) (Foto: Tae Technologies)La strada verso la, nonostante i numerosi progetti in corso, sembra ancora molto lunga. Eppure, la ricerca su come riuscire a imitare il modo in cui il Sole e le stelle producono energia sembra oggi aver fatto un enorme passo in avanti. La startup californiana Tae Technologies, fondata nel 1998 e specializzata nello sviluppo di tecnologie per la, ha infatti appena affermato cheildisporrà di una centrale a, annunciando una data che la pone anni avanti rispetto a molte altre società. La, ricordiamo, è un’arma importantissima per avere enormi quantità di energia pulita e riuscire finalmente a mitigare il riscaldamento globale: una centrale a ...