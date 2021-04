Filippo muore di Covid a soli 19 anni: una delle vittime più giovani in Campania (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAfragola (Na) – Il Covid porta via un’altra vita ad Afragola, in provincia di Napoli, la più giovane da quando nel comune partenopeo si sono registrati i primi contagi del virus, e una delle vittime più giovani in Campania dall’inizio della pandemia. Era ricoverato in ospedale da qualche settimana dove era stato trasferito dopo che le sue condizioni si erano aggravate. È morto a soli 19 anni Filippo Di Maso, contagiato di Covid nella sua città, ad Afragola. La comunità e la famiglia sono sotto choc per la scomparsa del giovane. Risultato positivo al Sars-Cov-2 qualche settimane fa, Filippo è purtroppo deceduto questa mattina in ospedale. La notizia della sua morte si è progressivamente ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAfragola (Na) – Ilporta via un’altra vita ad Afragola, in provincia di Napoli, la più giovane da quando nel comune partenopeo si sono registrati i primi contagi del virus, e unapiùindall’inizio della pandemia. Era ricoverato in ospedale da qualche settimana dove era stato trasferito dopo che le sue condizioni si erano aggravate. È morto a19Di Maso, contagiato dinella sua città, ad Afragola. La comunità e la famiglia sono sotto choc per la scomparsa del giovane. Risultato positivo al Sars-Cov-2 qualche settimane fa,è purtroppo deceduto questa mattina in ospedale. La notizia della sua morte si è progressivamente ...

