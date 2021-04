Advertising

Corriere : Questo è il vero aspetto della Gioconda: l’artista che ricrea i volti di personaggi sto... - fanpage : A quanto pare non si sarebbe trattato di un caso isolato e la scuola si sarebbe già attivata - infoitinterno : Scuola e DAD, prof 'benda' una studente: 'Sei troppo brava' e scoppia la polemica | ScuolaInforma - CiccioniSe : RT @valechindamo: Trovo davvero imbarazzante la pratica utilizzata da alcuni colleghi di bendare gli studenti durante le interrogazioni in… - AnsaLiguria : Scuola: su Dad procura Genova apre fascicolo dopo esposto. Abuso d'ufficio. 'In Liguria misure più severe delle naz… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Dad

Decisioni, secondo le associazioni, prese senza avere dati aggiornati o completi sulla diffusione del contagio tra i ragazzi durante la. Lo rende noto ANSA. Informazioni sull'autore del post ...Decisioni, secondo le associazioni, prese senza avere dati aggiornati o completi sulla diffusione del contagio tra i ragazzi durante la. .Bendata durante l'interrogazione a Verona. Come riporta il quotidiano "La Repubblica", una studentessa di 15 anni è stata costretta da una docente di lingua tedesca a bendarsi gli occhi con una sciarp ...e per questo in questi mesi stiamo discutendo in assemblee in tutto il Paese un nuovo immaginario di scuola, che a breve presenteremo pubblicamente. Lo scorso dicembre lanciammo la carta dei diritti ...