Ex macello Poggioreale, colonia felina devastata da tumori (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Una vera e propria colonia di gatti si è ammalata presso l'ex macello di Poggioreale a causa di diverse forme tumorali dovute alle precarie condizioni igieniche della zona. Alcuni volontari infatti hanno effettuato un sopralluogo ed hanno individuato una vera e propria discarica abusiva che mina la sicurezza e la salute di questi splendidi animali. Queste le parole del Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli sulla propria pagina facebook: "La colonia di gatti che vive alle spalle dell'ex macello a Poggioreale si è ammalata di diverse forme tumorali probabilmente dovute alle precarie condizioni igieniche dell'area e agli scarichi di rifiuti speciali che ho individuato nel corso di un sopralluogo effettuato insieme ai volontari che assistono ...

