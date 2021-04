Bianca Guaccero ha il covid 19 | l’annuncio in diretta a Detto Fatto

(Di lunedì 12 aprile 2021) Non è in studio oggima si collega da casa per dare una notizia a tutti i telespettatori di. Nella puntata del 12 aprile 2021 la conduttrice in collegamento con i suoi colleghi ha spiegato che oggi non è nello studio di Rai 2 perchè da ieri non si sente bene. Si è alzata infatti con la febbre ieri e ha deciso di fare un tampone rapido per capire cosa stesse succedendo. E oggi spiega che è risultato positivo. Ora attende di fare il test molecolare ma è quasi certa di avere il19 anche perchè ha tutti i sintomi del caso. La conduttrice quindi approfitta dello spazio che ha aper lanciare l’ennesimo appello: stare attenti perchè anche a chi presta la massima attenzione, le persone come lei appunto, può incappare nel ...

