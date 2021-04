Bianca Guaccero assente a Detto Fatto, è positiva al Covid (Di lunedì 12 aprile 2021) Bianca Guaccero ha rivelato in diretta tv di essere positiva al Covid, collegandosi da casa nel corso della nuova puntata di Detto Fatto. Ancora una volta, la conduttrice si trova dunque a non poter rimanere al timone del suo show pomeridiano a causa del virus. L’appuntamento di lunedì 12 aprile di Detto Fatto non si è aperto, come di consueto, con l’ingresso in studio di Bianca Guaccero. Quest’ultima è potuta intervenire unicamente in collegamento da casa, spiegando i motivi che l’hanno spinta a lasciare la guida della sua trasmissione: la conduttrice ha infatti contratto il Covid, ed è attualmente in isolamento. “Siete bellissimi anche da casa, questo ve lo voglio dire perché penso che vi faccia ... Leggi su dilei (Di lunedì 12 aprile 2021)ha rivelato in diretta tv di essereal, collegandosi da casa nel corso della nuova puntata di. Ancora una volta, la conduttrice si trova dunque a non poter rimanere al timone del suo show pomeridiano a causa del virus. L’appuntamento di lunedì 12 aprile dinon si è aperto, come di consueto, con l’ingresso in studio di. Quest’ultima è potuta intervenire unicamente in collegamento da casa, spiegando i motivi che l’hanno spinta a lasciare la guida della sua trasmissione: la conduttrice ha infatti contratto il, ed è attualmente in isolamento. “Siete bellissimi anche da casa, questo ve lo voglio dire perché penso che vi faccia ...

