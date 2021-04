Samp-Napoli, l’esito dei tamponi della squadra azzurra (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesto pomeriggio alle ore 15 scenderanno in campo Samp e Napoli. Uno scontro importante per gli azzurri per rialzarsi dopo la sconfitta con i bianconeri. Intanto però arrivano buone notizie per mister Rino Gattuso. La squadra ha effettuato i tamponi per il covid questa notte. Di primo mattino sono arrivati gli esiti e sono risultati tutti negativi. Gattuso quindi potrà contare su tutti gli effettivi. Questo il comunicato del club: “Tutti negativi a Covid-19 i tamponi molecolari effettuati, ai componenti del gruppo squadra, stanotte dopo le 24:00”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesto pomeriggio alle ore 15 scenderanno in campo. Uno scontro importante per gli azzurri per rialzarsi dopo la sconfitta con i bianconeri. Intanto però arrivano buone notizie per mister Rino Gattuso. Laha effettuato iper il covid questa notte. Di primo mattino sono arrivati gli esiti e sono risultati tutti negativi. Gattuso quindi potrà contare su tutti gli effettivi. Questo il comunicato del club: “Tutti negativi a Covid-19 imolecolari effettuati, ai componenti del gruppo, stanotte dopo le 24:00”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

